Усик звернувся до українців: спортивні підсумки 10 січня

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик записав відеозвернення до українців, а Віта Семеренко сенсаційно потрапила у квіткову церемонію спринтерської гонки на четвертому етапі Кубка світу з біатлону. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 10 січня.

Крім того, капітан київського "Динамо" Микола Морозюк перейшов у стан аутсайдера чемпіонату Туреччини. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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