Усик звернувся до шанувальників українською: спортивні підсумки 31 грудня

Усик вразив новорічним привітанням українською мовою, а воротар збірної України прийняв несподіване рішення. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 31 грудня.

Крім того, бій Мейвезер — Насукава завершився нокаутом, Усик названий кращим боксером планети і Ахметов звернувся до вболівальників "Шахтаря". Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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