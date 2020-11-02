Усик звернувся до Джошуа після перемоги над Чісорою

Український супертяж Олександр Усик (18-0, 13 КО) викликав на бій британського чемпіона Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).

Після перемоги над Дереком Чісорою (32-10, 23 КО) українець нагадав про те, що він є обов'язковим претендентом на пояс Всесвітньої боксерської організації (WBO), яким володіє Ентоні

"У Джошуа є два варіанти. Перший – він дає мені бій. Другий – він відмовляється від пояса і проводить поєдинок проти Ф'юрі. Або він б'ється зі мною, або залишає пояс вакантним. Я готовий. Я чекаю", – сказав Усик в інтерв'ю Sky Sports News.

Відзначимо, що Джошуа 12 грудня проведе захист титулу Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) проти Кубрата Пулєва з Болгарії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик отримав незвичний подарунок від Дерека Чісори після поєдинку 31 жовтня.