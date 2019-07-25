Усик зробив зізнання, згадавши про Москву: спортивні підсумки 24 липня

Легендарний Володимир Кличко розлютився від новини про побиття екснареченої, а Олександр Усик зробив відверте зізнання в Англії.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 24 липня.
Крім того, в мережі з'явилося відео останніх хвилин життя російського боксера Максима Дадашева. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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