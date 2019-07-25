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Усик зробив зізнання, згадавши про Москву: спортивні підсумки 24 липня

6.1т Читати матеріал російською

Легендарний Володимир Кличко розлютився від новини про побиття екснареченої, а Олександр Усик зробив відверте зізнання в Англії.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 24 липня.

Крім того, в мережі з'явилося відео останніх хвилин життя російського боксера Максима Дадашева. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Олександр Усик Володимир Кличко Хайден Панеттьєрі
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