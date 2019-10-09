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9 жовтня • оновлено в 18:29
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Усик зробив сміливу заяву про чемпіонський бій з Уайлдером

3.6т Читати матеріал російською

Українсько боксер Олександр Усик заявив про бажання провести бій з чемпіоном WBC в суперважкій вазі Деонтеєм Уайлдером.

"Я викликаю Деонтея Уайлдера. Я буду боксувати з ним в його рідному місті. Він не виграє жодного раунду. Я – найкращий суперважковаговик світу", – цитує слова Усика сторінка Boxing Hype в Instagram.

Нагадаємо. що 12 жовтня в Чикаго відбудеться поєдинок Усика проти американця Чазза Візерспуна. Це дебютний бій Олександра в суперважкому дивізіоні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Уайлдер дав жорсткий коментар щодо перспектив Усика в супертяжах.

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Олександр Усик Деонтей Уайлдер
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