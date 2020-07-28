Усик зробив операцію на руці

Олександр Усик заявив, що під час карантину він був змушений зробити операцію на лікті.

"Під час карантину ми не зупинялися і продовжували тренуватися. Сталося так, що з'явилася невелика травма руки і пройшла вимушена операція. Ми її зробили. Виходить, що карантин нам був на руку. Я зробив невелике втручання в руку, ми все зробили. Буквально на четвертий день після операції я вже був у залі. Це була операція на лікті", – розповів Усик в інтерв'ю на YouTube-каналі Usyk17.

Нагадаємо, що вперше про пошкодження ліктя у нашого співвітчизника стало відомо в лютому. Через це його поєдинок проти Дерека Чісори довелося перенести з березня на травень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик висловився про припинення співпраці з українською промоутерською компанією.