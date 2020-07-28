Усик зробив операцію на руці
Олександр Усик розповів про операцію на руці. Instagram Олександра Усика
Олександр Усик заявив, що під час карантину він був змушений зробити операцію на лікті.
"Під час карантину ми не зупинялися і продовжували тренуватися. Сталося так, що з'явилася невелика травма руки і пройшла вимушена операція. Ми її зробили. Виходить, що карантин нам був на руку. Я зробив невелике втручання в руку, ми все зробили. Буквально на четвертий день після операції я вже був у залі. Це була операція на лікті", – розповів Усик в інтерв'ю на YouTube-каналі Usyk17.
Нагадаємо, що вперше про пошкодження ліктя у нашого співвітчизника стало відомо в лютому. Через це його поєдинок проти Дерека Чісори довелося перенести з березня на травень.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик висловився про припинення співпраці з українською промоутерською компанією.