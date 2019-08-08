Несподівано: Усик показав, як використовує купюри в 500 грн

Непереможного українського важкоатлета Олександра Усика (16-0, 12 КО) перед відльотом в США для підготовки до бою з Карлосом Такамом зловили за читанням.
Наш боксер студіював книгу Черчіля і замість закладок використовував 500-гривневі купюри.
Коли його друг попросив і собі таку закладку, Олександр без проблем поліз в кишеню і дістав банкноту.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик викликав гучний резонанс в інтернеті, поспілкувавшись з Анатолієм Шаріем і висловившись про президента України Володимира Зеленського.
Екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош обматюкав боксера за спілкування з одіозним блогером, а рядові користувачі в комментаріяхх під відео облили нашого боксера брудом.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!