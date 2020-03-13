Усик зізнався в коханні, потрапивши у незручну ситуацію

Український боксер Олександр Усик звернувся до британських уболівальників, продемонструвавши специфічне знання англійської мови, і змусив згадати свою знамениту фразу "I am very feel".

Навіть дві-три прості фрази далися Усику з великими труднощами, а вимова сильно кульгала, тому не факт, що Олександра правильно зрозуміли носії англійської.

"Мої англійські фанати, я вас люблю, я люблю вас, мої англійські фанати, весь світ", – сказав український боксер в інтерв'ю Sky Sports і хитро посміхнувся.

Нагадаємо, в п'ятницю, 13 березня, Усик дав першу пресконференцію перед боєм проти Дерека Чісори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на дуелі поглядів Усик відзначився оригінальною витівкою, обігравши світовий тренд боротьби з коронавірусом.

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