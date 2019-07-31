Усик зіткнувся з "підставою" у хевівейті: спортивні підсумки 30 липня

Українському ексчемпіону Олександру Усику влаштували "підставу" в новій вазі, а друг легендарного Міхаеля Шумахера розповів про стан гонщика.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 30 липня.
Крім того, в матчі "Бенфіки" і "Мілана" відбулася історична подія у світовому футболі. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
Не буде першим: Усика "підставили" в суперважах
Стан Шумахера значно змінився: розкриті подробиці
Футболіст збірної України забив фантастичний гол у першому ж матчі за новий клуб
Вперше в історії футболу: в матчі "Бенфіка" — "Мілан" трапився унікальний випадок
Третій після Кличка: стали відомі доходи Ломаченка за кар'єру
"Прийшов кобель": соковиті фото дівчини Мілевського, з якою він готовий одружитися
"Я виживу!" У мережі спливло зворушливе звернення Вірастюка до українців
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".