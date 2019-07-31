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Усик зіткнувся з "підставою" у хевівейті: спортивні підсумки 30 липня

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Українському ексчемпіону Олександру Усику влаштували "підставу" в новій вазі, а друг легендарного Міхаеля Шумахера розповів про стан гонщика.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 30 липня.

Крім того, в матчі "Бенфіки" і "Мілана" відбулася історична подія у світовому футболі. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Олександр Усик Василь Ломаченко Мар'ян Швед Міхаель Шумахер
Теги
ФК Бенфіка ФК Мілан
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