Усик зіткнувся з Чісорою перед боєм Джошуа-Руїс

Непереможний українець Олександр Усик (17-0, 13 КО) прибув до Саудівської Аравії на бій-реванш Джошуа - Руїс, де випадково зіткнувся зі своїм потенційним суперником - Дереком Чісорою.

Усик - Чісора time_boxing_ua

Перед стадіоном в Ер-Ріяді кримчанин встиг перекинутися парою слів з британським боксером. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дерека Чісору називають найбільш реальним претендентом на роль суперника Усика в наступному бою. У ЗМІ фігурували дві дати потенційного поєдинку українця і британця – 8 лютого і 29 лютого 2020 року.

У той же час наступним суперником ексабсолютного чемпіона світу в крузервейте українця Олександра Усика в бою за пояс "тимчасового" чемпіона WBO в суперважкій вазі може стати новозеландець Джозеф Паркер.

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