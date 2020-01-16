Усик зі спортсменами провів молебень у Києво-Печерській лаврі

Непереможний український боксер Олександр Усик разом зі своїми друзями-спортсменами відвідали Свято-Успенську Києво-Печерську лавру, де взяли участь у молебні в Хрестовоздвиженському храмі.

Після молебню спортсмени відвідали Лаврські печери, а біля мощей преподобного Іллі з граду Мурома піднесли особливі молитви. На завершення зустрічі було зроблено загальне пам'ятне фото, а батько Гліб підніс гостям пам'ятні лаврські сувеніри, інформує Lavra.ua.

(C) Lavra.ua

(C) Lavra.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше непереможний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) зробив відверту заяву про Бога, чим викликав потік гнівних коментарів у мережі.

Крім того, кримчанин висловив захоплення главою УПЦ МП Онуфрієм.

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