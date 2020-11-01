Український суперважковаговик Олександр Усик жартівливо відшив британського журналіста Youtube-каналу iFL TV Кассіуса Кугана, який напросився в гості до українця.

Спершу боксер радо покликав працівника ЗМІ до себе додому, а потім коли Куган став "нахабніти", підіграв йому.

Кассіус Куган Youtube-канал iFL TV

Між ними трапився наступний діалог:

– Я ніколи не був в Україні. Якщо я приїду, приймете мене в гості?

– Звичайно! У нас же нахрiн в крові це, ми хлібосольні

– Можна зупинитися в твоєму домі? Буду спати на дивані

– Так, звичайно без проблем. У мене є кімната для гостей. Хороша подушечка, класна їжа, телебачення, можемо випити, покурити сигари...

– Сніданок в ліжко приготуєте мені?

– Звичайно "Приготую". Нахрен вилетиш, бл*** з кімнати аж бігом!

Після цього всі розсміялися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Усик – Чісора за титул офіційного претендента на бій за звання чемпіона світу за версією WBO завершився перемогою нашого співвітчизника.

Пізніше з'явився коментар британця, а також відео з кращими моментами битви.

Після бою Дерек заявився в роздягальню до українця з незвичайним подарунком.