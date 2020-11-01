Усик – журналісту: я тобі "приготую" сніданок у ліжко, на хр*н. Вилетиш, б****, аж бігом з кімнати
Український суперважковаговик Олександр Усик жартівливо відшив британського журналіста Youtube-каналу iFL TV Кассіуса Кугана, який напросився в гості до українця.
Спершу боксер радо покликав працівника ЗМІ до себе додому, а потім коли Куган став "нахабніти", підіграв йому.
Між ними трапився наступний діалог:
– Я ніколи не був в Україні. Якщо я приїду, приймете мене в гості?
– Звичайно! У нас же нахрiн в крові це, ми хлібосольні
– Можна зупинитися в твоєму домі? Буду спати на дивані
– Так, звичайно без проблем. У мене є кімната для гостей. Хороша подушечка, класна їжа, телебачення, можемо випити, покурити сигари...
– Сніданок в ліжко приготуєте мені?
– Звичайно "Приготую". Нахрен вилетиш, бл*** з кімнати аж бігом!
Після цього всі розсміялися.
Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Усик – Чісора за титул офіційного претендента на бій за звання чемпіона світу за версією WBO завершився перемогою нашого співвітчизника.
Пізніше з'явився коментар британця, а також відео з кращими моментами битви.
Після бою Дерек заявився в роздягальню до українця з незвичайним подарунком.