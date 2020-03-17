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17 березня • оновлено в 18:25
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Усик згадав про релігію, говорячи про коронавірус

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Український боксер Олександр Усик під час прямого ефіру в Instagram заявив, що під час коронавірусу потрібно все одно відвідувати храми, оскільки "найстрашніший вірус – це гріх".

"Найстрашніший вірус, яким ми хворіємо – це гріх. Хтось каже, що потрібно почекати з походами в храм і все інше. Все дурниці, друзі. Ходіть у храм, причащайтеся, сповідайтеся. Якщо Всевишній попустить наші якісь речі, які він тримає в своїх руках, тоді з нами щось буде відбуватися. Але й те, він нам все це дає для того, щоб ми упокорювалися і йшли по його шляху, по якому він нас веде", – сказав Усик.

Олександр Усик

Олександр Усик

Sport.ua

Він також додав, що "нічого не трапляється з нами, якщо ми причащаємося з однієї чаші, і з нами все слава Богу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Усик розповів, що захворів новим видом вірусу та придумав йому назву.

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Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Усик
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Комментарии на сайте не модерированы
Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Людина, яка живе з Господом, водиться Духом Божим - кому потрібні поради від Усика?
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