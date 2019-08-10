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Усик записав звернення до українців: спортивні підсумки 9 серпня

1.3т Читати матеріал російською

Усик звернувся до українців, закликавши їх перестати скаржитися, і названі дата і місце реваншу Джошуа – Руїс.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 9 серпня.

Усик записав звернення до українців: спортивні підсумки 9 серпня

Крім того, сезон англійської Прем'єр-ліги почався з моторошного інциденту і Усик прокоментував ефір з Шарієм. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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