Усик записав звернення до українців: спортивні підсумки 9 серпня

Усик звернувся до українців, закликавши їх перестати скаржитися, і названі дата і місце реваншу Джошуа – Руїс.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 9 серпня.
Крім того, сезон англійської Прем'єр-ліги почався з моторошного інциденту і Усик прокоментував ефір з Шарієм. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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Сезон англійської Прем'єр-ліги почався з моторошного інциденту
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