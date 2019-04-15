Усик записав різке звернення до українців: спортивні підсумки 14 квітня

Український боксер Олександр Усик звернувся до співвітчизників через вибори Президента, а в Англії вибухнув гучний секс-скандал. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 14 квітня.

Крім того, став відомий діагноз Василя Ломаченка після бою з Ентоні Кроллою. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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