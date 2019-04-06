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Усик записав незвичайне звернення до українців - опубліковано відео

5.4тЧитати матеріал російською

Чемпіон світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) звернувся до вболівальників, сидячи на велотренажері і жонглюючи трьома кульками.

"Дорогі друзі! 25 травня в Вашингтоні пройде мій наступний поєдинок у новій для мене ваговій категорії. Ми йдемо в супертяжі. З Божою допомогою у нас там все вийде. Туди і прямую. Heavyweight edition", - заявив Олександр.

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Нагадаємо, що букмекери вже опублікували однозначні котирування на поєдинок Усик - Такам.

Відзначимо, що бій українця перенесли через через проведення 18 травня битви американського чемпіона Деонтея Уайлдера з його співвітчизником Домініком Бризiла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Олександр Красюк розповів, як насправді проходили переговори Усика з росіянином Олександром Повєткіним.

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Особа
Олександр Усик
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