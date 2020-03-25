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25 березня • оновлено в 23:44
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Усик закликав українців "не забивати голову" коронавірусом

1.4т
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Непереможний український боксер Олександр Усик впевнений, що українці забагато приділяють увагу епідемії коронавiрусу в країні.

Олександр Усик

Олександр Усик

"Особисто моя думка - занадто багато паніки навколо цього всього. Паніка породжує паніку, ось зараз був гість, він прорекламував свій канал - заходьте, отримуйте інформацію. Так ось, не заходьте і не отримуйте інформацію. Виїздіть в ліс і дихайте свіжим повітрям. Вірус боїться кисню в крові, він боїться води, протирайте кімнату вологою ганчіркою, провітрюйте. Дихайте і радійте. Ми голову забиваємо зайвим. Я не виключаю, що це є, але навіщо про це так часто говорити? Чому ми мовчимо про СНІД, туберкульоз, аварії, чому ми про це не говоримо?" - заявив боксер в ефірі телеканалу NEWSONE.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ввечері в середу, 25 березня, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що коронавірус в Україні набирає швидкість, тому число інфікованих та померлих буде збільшуватися.

Раніше Олександр Усик закликав українців відвідувати храми і причащатися з однієї чаші, незважаючи на ризик захворіти на коронавірус.

До цього боксер заявив, що для боротьби з коронавірусом треба "купатися в басейні з хлоркою" і "пити воду з-під крана".

Нещодавно Усик викликав справжній скандал в мережі своїм порадами про те, як уберегтися від коронавiруса.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Усик
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Червоний Данило
Червоний Данило
этого yeпaнa уже пoxоду поразил коронавирус, прямо в мозг его и высушил! поэтому голову забивать усику уже незачем.
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Гоша Злой
Гоша Злой
а где географически находится этот ( как он сам думает) гражданин мира? от этого и будем вести отсчет его трепу.
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Спорт Бокс

Коронавірус. Найважливіше

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