Непереможний український боксер Олександр Усик впевнений, що українці забагато приділяють увагу епідемії коронавiрусу в країні.

Олександр Усик

"Особисто моя думка - занадто багато паніки навколо цього всього. Паніка породжує паніку, ось зараз був гість, він прорекламував свій канал - заходьте, отримуйте інформацію. Так ось, не заходьте і не отримуйте інформацію. Виїздіть в ліс і дихайте свіжим повітрям. Вірус боїться кисню в крові, він боїться води, протирайте кімнату вологою ганчіркою, провітрюйте. Дихайте і радійте. Ми голову забиваємо зайвим. Я не виключаю, що це є, але навіщо про це так часто говорити? Чому ми мовчимо про СНІД, туберкульоз, аварії, чому ми про це не говоримо?" - заявив боксер в ефірі телеканалу NEWSONE.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ввечері в середу, 25 березня, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що коронавірус в Україні набирає швидкість, тому число інфікованих та померлих буде збільшуватися.

Раніше Олександр Усик закликав українців відвідувати храми і причащатися з однієї чаші, незважаючи на ризик захворіти на коронавірус.

До цього боксер заявив, що для боротьби з коронавірусом треба "купатися в басейні з хлоркою" і "пити воду з-під крана".

Нещодавно Усик викликав справжній скандал в мережі своїм порадами про те, як уберегтися від коронавiруса.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!