Усик захопився ексрадником Путіна

Максим Богданов Бокс 20:51, 19.04.2020

Непереможний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) вважає, що в політику потрібно йти тому, хто в ній розбирається і в якості прикладу із захопленням привів російського економіста Андрія Ілларіонова.

"Для того щоб йти в політику треба бути дуже сильно підкованим в тому, що ти робиш, а не просто красиво сказати. Нещодавно дивився у вас Ілларіонова, який працював в уряді Путіна. На будь-які питання він відповідав красиво і правильно. Він знає, як відповісти, тому що він знає саму суть цього. Потрібно бути професіоналом того, що ти робиш, а не просто йти в політику і там знаходитися", - заявив Усик в ефірі Youtube-каналу "В гостях у Гордона".

Раніше кримчанин заявив, що у президента України Володимира Зеленського існують великі проблеми з командою.

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