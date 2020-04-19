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19 квітня • оновлено в 22:14
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Усик захопився ексрадником Путіна

5.7т
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Непереможний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) вважає, що в політику потрібно йти тому, хто в ній розбирається і в якості прикладу із захопленням привів російського економіста Андрія Ілларіонова.

"Для того щоб йти в політику треба бути дуже сильно підкованим в тому, що ти робиш, а не просто красиво сказати. Нещодавно дивився у вас Ілларіонова, який працював в уряді Путіна. На будь-які питання він відповідав красиво і правильно. Він знає, як відповісти, тому що він знає саму суть цього. Потрібно бути професіоналом того, що ти робиш, а не просто йти в політику і там знаходитися", - заявив Усик в ефірі Youtube-каналу "В гостях у Гордона".

Раніше кримчанин заявив, що у президента України Володимира Зеленського існують великі проблеми з командою.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Олександр Усик Дмитро Гордон Андрій Ілларіонов
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
илларионов предатель, живет в Вашингтоне, работает на ЦРУ... как можно восхищаться предателем?
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Федоров Федор
Федоров Федор
Захаров Дмитрий, ага, помним) Каждый месяц будут на мой.дане перед нами отчитываться. Это сообщение аши наемные рабочие) Не понравятся, скинем)
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Федоров Федор, Они себя тешут мыслью ''Захотим и этих скинем''
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