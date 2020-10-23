Усик заговорив про можливий похід у мери

Українець Олександр Усик зізнався, що не відкидає початку своєї політичної кар'єри, і озвучив умови, за яких це стало б можливим.

Боксер заявив, що міг би піти в мери, але для цього йому потрібна велика команда. Він розповів, що якщо це відбудеться, то він спробує стати тією системою, яка може щось змінити.

"Усе можливо. Тільки потрібна велика команда, щоб стати не частиною системи, а стати тією системою, яка може щось змінити. Просто стати частиною системи – це дуже легко. Тим більше, що є якісь пропозиції від деяких людей, щоб кудись піти. Але всі дорослі люди розуміють, про що я кажу. Просто туди йти та виконувати якісь вказівки – мені дуже складно домовлятися із собою. Переконати себе я можу, але коли мені кажуть, що оце біле, а я бачу чорне, то я просто кажу, що це біле, розвертаюся та йду", – цитує Усика видання XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр розповів про бажання стати священником.