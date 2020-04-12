Усик, який заперечував небезпеку коронавiрусу, виклав несподіване фото з вулиці

Непереможний український боксер Олександр Усик, який заявляв, що "в Україні занадто багато паніки навколо цього всього", підтримав флеш-моб Віталія Кличка "#досітьшастать".

Кримчанин у себе в Instagram виклав знімок на тлі бігборда з зображенням мера Києва, який закликає сидіти вдома під час карантину через пандемію коронавiрусу.

@usykaa

Раніше Олександр Усик закликав українців відвідувати храми і причащатися з однієї чаші, незважаючи на ризик захворіти на коронавірус.

До цього Усик заявив, що для боротьби з коронавірусом треба "купатися в басейні з хлоркою" і "пити воду з-під крана".

Нещодавно Усик викликав справжній скандал в мережі своїм порадами про те, як уберегтися від коронавiрусу.