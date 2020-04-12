Головна Новини
12 квітня • оновлено в 12:48
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Усик, який заперечував небезпеку коронавiрусу, виклав несподіване фото в масці

3.1т
Читати матеріал російською

Непереможний український боксер Олександр Усик, який заявляв, що "в Україні занадто багато паніки навколо цього всього", підтримав флеш-моб Віталія Кличка "#досітьшастать".

Кримчанин у себе в Instagram виклав знімок на тлі бігборда з зображенням мера Києва, який закликає сидіти вдома під час карантину через пандемію коронавiрусу.

Усик, який заперечував небезпеку коронавiрусу, виклав несподіване фото в масці

@usykaa

Раніше Олександр Усик закликав українців відвідувати храми і причащатися з однієї чаші, незважаючи на ризик захворіти на коронавірус.

До цього Усик заявив, що для боротьби з коронавірусом треба "купатися в басейні з хлоркою" і "пити воду з-під крана".

Нещодавно Усик викликав справжній скандал в мережі своїм порадами про те, як уберегтися від коронавiрусу.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
39
6
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Червоний Данило
Червоний Данило
сделайте кто то фото, как усик сидит на русской бутылке!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Гутко Володимир
Гутко Володимир
Червоний Данило, как кто то может сделать того чего нет . А вот тебе бы пора слезть со сфидомой бутылки )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Спорт Бокс

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2777.

    Вилікувалися: 89. Померли: 83.

  • У світі захворіли 1,79 мільйона осіб, загинули – понад 108 тисячі.

  • Є головний маркер: інфекціоніст сказав, коли епідемія COVID-19 піде на спад.

  • Світу загрожує нова епідемія коронавірусу після скасування карантину.

  • Інфекціоніст Володимир Курпіта порахував, що в Україні захворіють мільйон громадян.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Chaos
VS
Orgless
Победа Orgless
1.60 Сделать ставку
Team Spirit
VS
forZe
Победа forZe на первой карте с форой в -2,5 раунда
1.80 Сделать ставку
FunPlus Phoenix
VS
Gen.G
Победа Gen.G
1.50 Сделать ставку
FURIA
VS
Evil Genuises
Тотал больше 2,5 карт
2,00 Сделать ставку
Endpoint
VS
North
Победа North c форой в -1,5 карты
1.90 Сделать ставку
Heretics
VS
NaVi Junior
Победа Heretics с форой в -1,5 карты
1.50 Сделать ставку
pro100
VS
Nemiga
Победа Nemiga
2,00 Сделать ставку
Astralis
VS
mousesports
Победа Astralis с форой в -2,5 раунда на первой карте
1.75 Сделать ставку
SKADE
VS
Sprout
Победа SKADE с форой в +2,5 раунда на первой карте
1.80 Сделать ставку
BIG
VS
Virtus.pro
Победа BIG с форой в -1,5 карты
2,47 Сделать ставку