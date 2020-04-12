Усик, який заперечував небезпеку коронавiрусу, виклав несподіване фото в масці

Непереможний український боксер Олександр Усик, який заявляв, що "в Україні занадто багато паніки навколо цього всього", підтримав флеш-моб Віталія Кличка "#досітьшастать".
Кримчанин у себе в Instagram виклав знімок на тлі бігборда з зображенням мера Києва, який закликає сидіти вдома під час карантину через пандемію коронавiрусу.
@usykaa
Раніше Олександр Усик закликав українців відвідувати храми і причащатися з однієї чаші, незважаючи на ризик захворіти на коронавірус.
До цього Усик заявив, що для боротьби з коронавірусом треба "купатися в басейні з хлоркою" і "пити воду з-під крана".
Нещодавно Усик викликав справжній скандал в мережі своїм порадами про те, як уберегтися від коронавiрусу.
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