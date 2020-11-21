Усик, який заперечував небезпеку коронавiрусу, перехворів COVID-19 і розповів про симптоми

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Бокс
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Олександр Усик

Непереможний українець Олександр Усик, який заявляв про коронавірус, що "в Україні занадто багато паніки навколо цього всього", підтвердив, що перехворів COVID-19.

За словами боксера, це сталося ще в першу хвилю пандемії в Україні.

"Я не панікував особливо. Я ж казав, що перехворіють всі абсолютно. Те, що є вірус – він є, природно. Навесні і восени завжди люди хворіють. У мене ситуація була така: я лікував зуби, і у мене потім "бах" – надуло обличчя, немов мене "бджоли покусали" і з'явилася температура. Ну з'явилася і з'явилася. Просто у мене розрізали ясна – вставляли імпланти – я думав все від цього. Але в якийсь момент моя дружина чудова каже "Слухай, я нюх втратила". Ми викликали лікаря, який перевірив нас і справді діагноз підтвердився", – зазначив Усик.

Кримчанин розповів, що COVID-19 виявили тільки у нього з дружиною. Ніхто з його оточення, хто живе і працює з ними не заразився.

"Ми пiшли на карантин, відсиділи 14 днів. У мене була температура три дні – 37.2 або 38 градусів. Слабкість була. Три дня я просто лежав на ліжку, що мені дуже дико не подобалося. Я ненавиджу, коли зі мною відбуваються такі речі. Як тільки пройшла температура, то я почав робити вдома якісь присідання, прес, розтяжки", – підсумував Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр закликав українців відвідувати храми і причащатися з однієї чаші, незважаючи на ризик захворіти на коронавірус.

До цього Усик заявляв, що для боротьби з коронавірусом треба "купатися в басейні з хлоркою" і "пити воду з-під крана".

Через деякий час Усик викликав справжній скандал в мережі своїм порадами про те, як уберегтися від коронавiрусу.

КоронавірусОлександр Усик