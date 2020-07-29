Усик взяв участь у зйомках кліпу знаменитого репера

Олександр Усик взяв участь у зйомках нового кліпу репера Серьоги.

В Instagram київського барбера Юрія Чернецького з'явилася фотографія, на якій поряд з ним стоять знаменитий артист і український боксер з поясом WBC та різнокольорових кросівках.

Серьога, Олександр Усик та Юрій Чернецький Instagram Юрія Чернецького

Ще одним доказом перебування Усика на знімальному майданчику стало відео, опубліковане в сторіз популярного користувача Tik-Tok з команди Top Team House Олександра Волошина.

Відзначимо, що раніше боксер озвучував троєщинського бандита в мультфільмі "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила". Його дебют у кіно відбувся в 2017 році, коли він зіграв епізодичну роль у фільмі "Правило бою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик станцював у трусах і футболці з написом "Сімферополь" і нарвався на коментар співачки Олі Полякової.