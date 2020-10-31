Усик: все, тепер я граю за "Вест Гем"

Український боксер Олександр Усик оригінально відреагував на подарунок від співвітчизника Андрія Ярмоленкя.

Футболіст збірної України, який виступає за англійський "Вест Гем", напередодні бою з британцем Дереком Чісорою, подарував кримчанину футболку лондонського клубу з номером 17 (улюбленим числом Олександра).

Усик, позуючи перед журналістами з презентом у руках, зазначив, що тепер він буде виступати за цей клуб.

"Ось і все! Тепер я граю за "Вест Гем", – жартівливо вигукнув Усик.

Нагадаємо, що Усик другий бій в суперважкій вазі проведе в суботу, 31 жовтня. Сімферополець битиметься з Чісорою в Лондоні. Вже був опублікований список каналів, які покажуть зустріч.

Напередодні відбулася традиційна процедура зважування, на якій боксери здивували присутніх незвичайним зовнішнім виглядом.