Усик: все, тепер я граю за "Вест Гем"

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Бокс
2,0 т.
Олександр Усик

Український боксер Олександр Усик оригінально відреагував на подарунок від співвітчизника Андрія Ярмоленкя.

Футболіст збірної України, який виступає за англійський "Вест Гем", напередодні бою з британцем Дереком Чісорою, подарував кримчанину футболку лондонського клубу з номером 17 (улюбленим числом Олександра).

Усик, позуючи перед журналістами з презентом у руках, зазначив, що тепер він буде виступати за цей клуб.

"Ось і все! Тепер я граю за "Вест Гем", – жартівливо вигукнув Усик.

Усик отримав подарунок

Нагадаємо, що Усик другий бій в суперважкій вазі проведе в суботу, 31 жовтня. Сімферополець битиметься з Чісорою в Лондоні. Вже був опублікований список каналів, які покажуть зустріч.

Напередодні відбулася традиційна процедура зважування, на якій боксери здивували присутніх незвичайним зовнішнім виглядом.

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