Усик влаштував суперечку з ветераном АТО: спортивні підсумки 5 лютого

Росію хочуть не пустити на чемпіонат світу з футболу 2022 року, а Олександр Усик влаштував суперечку в мережі з воїном АТО.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 5 лютого.
Крім того, фанатів боксу спантеличило фото братів Кличків. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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