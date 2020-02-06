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7 лютого • оновлено в 09:36
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Усик влаштував суперечку з ветераном АТО: спортивні підсумки 5 лютого

3.9т
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Росію хочуть не пустити на чемпіонат світу з футболу 2022 року, а Олександр Усик влаштував суперечку в мережі з воїном АТО.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 5 лютого.

Крім того, фанатів боксу спантеличило фото братів Кличків. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
допінговий скандал ЧС-2022
Особа
Олександр Усик
Теги
WADA збірна Росії з футболу
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