Усик визнаний боксером року в Великобританії

Ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) визнаний кращим іноземним боксером року в Великобританії.

Це почесне звання 32-річний українець отримав за версією Британської боксерської ради.

Кращим місцевим боксером в Великобританії став середньоваговик Каллум Сміт (26-0, 19 КО).

У березні цього року Усик був визнаний кращим українським спортсменом 2018 року. Наш боксер став лауреатом 23-й програми "Людина року-2018".

У 2018 році Усик завоював всі пояси в крузервейте, взявши участь у Всесвітній боксерській асоціації. У фіналі турніру в Москві наш боксер здобув перемогу над росіянином Муратом Гассієвим і став абсолютним чемпіоном світу.

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