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28 вересня • оновлено в 18:38
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Усик визнаний боксером року в Великобританії

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Ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) визнаний кращим іноземним боксером року в Великобританії.

Це почесне звання 32-річний українець отримав за версією Британської боксерської ради.

Кращим місцевим боксером в Великобританії став середньоваговик Каллум Сміт (26-0, 19 КО).

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У березні цього року Усик був визнаний кращим українським спортсменом 2018 року. Наш боксер став лауреатом 23-й програми "Людина року-2018".

У 2018 році Усик завоював всі пояси в крузервейте, взявши участь у Всесвітній боксерській асоціації. У фіналі турніру в Москві наш боксер здобув перемогу над росіянином Муратом Гассієвим і став абсолютним чемпіоном світу.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Особа
Олександр Усик
Місце
Англія
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Ватнику - ватные друзья! Он никогда не будет настоящим упоротым украинцем!
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филипп филипыч
филипп филипыч
крым чей? божий)
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70rus xxx
70rus xxx
Плохой боксер,говорит на русском,ездит в Крым,общается с россиянами.
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