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13 жовтня • оновлено в 09:01
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Усик - Візерспун: весь бій на відео

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Ексабсолютний чемпіон в першій важкій вазі Олександр Усик (17-0, 13 КО) впевнено переміг американця Чазз Візерспуна (38-4, 29 КО).

Дебютний поєдинок кримчанина в суперважкій вазі пройшов на переповненій арені в Чикаго (США).

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію поєдинку Усик - Візерспун.

Після досить спокійного початку 32-річний уродженець Сімферополя накрутив темп, почав вкладатися в удари і в 7-му раунді просто побив опонента. 38-річний Візерспун не став ризикувати і відмовився продовжувати бій.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися повний запис цієї зустрічі.

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Після поєдинку Олександр прокоментував свій успіх, заявивши що йому довелося понервувати.

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Тема
Усик – Візерспун
Особи
Чазз Візерспун Олександр Усик
Місце
США Чикаго
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