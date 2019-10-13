Усик - Візерспун: весь бій на відео

Ексабсолютний чемпіон в першій важкій вазі Олександр Усик (17-0, 13 КО) впевнено переміг американця Чазз Візерспуна (38-4, 29 КО).
Дебютний поєдинок кримчанина в суперважкій вазі пройшов на переповненій арені в Чикаго (США).
OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію поєдинку Усик - Візерспун.
Після досить спокійного початку 32-річний уродженець Сімферополя накрутив темп, почав вкладатися в удари і в 7-му раунді просто побив опонента. 38-річний Візерспун не став ризикувати і відмовився продовжувати бій.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися повний запис цієї зустрічі.
Після поєдинку Олександр прокоментував свій успіх, заявивши що йому довелося понервувати.
Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!
Читайте всі новини по темі "Усик – Візерспун" на сайті "OBOZREVATEL".