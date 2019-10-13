Усик - Візерспун: кращі моменти бою

Українець Олександр Усик (17-0, 13 КО) перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні.

У головному поєдинку вечора боксу в Чикаго наш співвітчизник легко розібрався з місцевим ветераном Чаззом Візерспуном (38-4, 29 КО).

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію поєдинку Усик - Візерспун.

32-річний уродженець Сімферополя спокійно почав бій, не форсуючи ситуацію і придивляючись до опонента. Лише починаючи з 3-й трихвилинки українець став поступово вкладатися в удари, перевіривши голову опонента потужними лівими боковими.

Розв'язка наступила в 7-му раунді. Усик притиснув суперника до канатів і почав его просто бити. 38-річний Візерспун не став ризикувати здоров'ям і відмовився виходити на 8-й.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам кращі моменти цієї зустрічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після поєдинку Олександр прокоментував свій успіх, заявивши що йому довелося понервувати.

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