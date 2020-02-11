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12 лютого • оновлено в 03:03
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Усик виступив із важливою заявою щодо свого здоров'я

2.2т
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Український суперважковаговик Олександр Усик прокоментував ситуацію з травмою ліктя, через яку змістилася дата його найближчого поєдинку з британцем Дереком Чісорою.

За словами 33-річного спортсмена, вся інформація про його травму неправдива і хвилюватися немає про що.

"Я побачив фотографію, там де сказали, що бій відмінено або перенесено через травму. Друзі, все слава Богу – жодних травм немає. Все чудово. Просто ті, хто хвилюється, щоб не переживали, а ті, хто радіють, продовжували далі радіти. Все добре, у нас дуже гарне техобслуговування. Тобто, 33 роки. Кожні 33 роки ми робимо велике техобслуговування", – сказав Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше промоутер Усика Олександр Красюк заявив, що українець повернеться в ринг у травні.

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Автор
Денис Карпов
Особа
Олександр Усик
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