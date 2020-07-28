Усик висловився про припинення співпраці з українською промоутерською компанією

Олександр Усик заявив, що ще не прийняв рішення щодо майбутньої співпраці з українською промоутерською компанією K2 Promotions, з якою у нього незабаром закінчується контракт.

"Я підпишу контракт з тим, хто мені запропонує кращі умови. Я кажу прямо: це бізнес. Якщо мені запропонує K2 Promotions якісь хороші умови, я продовжу співпрацю з ними. Тому що це хлопці з України, я з ними особисто знайомий. у нас є особисте спілкування. Якщо хтось інший запропонує кращі умови, ми будемо розмовляти", – розповів Усик в інтерв'ю на YouTube-каналі Usyk17.

Відзначимо, що со-промоутером українського боксера є Едді Хірн, який представляє компанію Matchroom Boxing. З K2 Promotions наш співвітчизник співпрацює з 2013 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик оголосив про створення власної промоутерської компанії Usyk 17 Promotion і анонсував перший вечір боксу.