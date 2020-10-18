Усик віршами прокоментував поразку Ломаченка

Максим Іншаков Бокс 19:52, 18.10.2020 Оновлено: 19:52, 18.10.2020

Непереможний український важковаговик Олександр Усик, коментуючи поразку Василя Ломаченка від Теофімо Лопеса, у себе в Instagram розмістив вірш Бориса Пастернака "Бути знаменитим некрасиво"

У коментарях користувачі підтримали кримчанина, побажавши його куму сил повернутися в бій.

Олександр Усик потримав Василя Ломаченка
Instagram Олександра Усика

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12-раундовий поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Ломаченко – Лопес відбувся на арені MGM Grand і завершився перемогою уродженця Гондурасу за очками 116:112, 119:109, 117:111.

Пізніше Ломаченко звернувся до вболівальників. Також було опубліковано повне відео бою.

Крім того, стало відомо, скільки раундів виграв українець.

На пресконференції Василь зазначив, що не згоден з рішенням суддів.

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