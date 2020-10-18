Усик віршами прокоментував поразку Ломаченка
Непереможний український важковаговик Олександр Усик, коментуючи поразку Василя Ломаченка від Теофімо Лопеса, у себе в Instagram розмістив вірш Бориса Пастернака "Бути знаменитим некрасиво"
У коментарях користувачі підтримали кримчанина, побажавши його куму сил повернутися в бій.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 12-раундовий поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Ломаченко – Лопес відбувся на арені MGM Grand і завершився перемогою уродженця Гондурасу за очками 116:112, 119:109, 117:111.
Пізніше Ломаченко звернувся до вболівальників. Також було опубліковано повне відео бою.
Крім того, стало відомо, скільки раундів виграв українець.
На пресконференції Василь зазначив, що не згоден з рішенням суддів.