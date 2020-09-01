Усик вимагає бою з Джошуа

Олександр Чеканов Бокс 11:25, 1.09.2020

Українець Олександр Усик (17-0, 13КО) має намір після перемоги над Дереком Чісорою провести бій за звання чемпіона світу у суперважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Про це заявив со-промоутер нашого співвітчизника Олександр Красюк. Він нагадав, що його клієнт є обов'язковим претендентом на пояс, яким зараз володіє Ентоні Джошуа.

"Уже більше року Усик претендує на бій за титул WBO. Він дозволив Джошуа провести захист поясів проти Кубрата Пулєва з тією умовою, що він буде битися з переможцем. Це рішення в силі. Наш план простий: перемогти Чісору, змусити Джошуа провести захист поясу WBO або відмовитися від нього, а потім перемогти Ентоні або іншого чемпіона і стати чемпіоном світу в хевівейті", – наводить слова Красюка Sky Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в команді Ентоні Джошуа припустили, що відмовляться від чемпіонського поясу WBO заради того, щоб провести об'єднавчий бій з Тайсоном Ф'юрі.

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