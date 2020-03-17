Непереможний український боксер Олександр Усик викликав справжній скандал в мережі своїм порадами про те, як уберегтися від коронавiрусу.

Кримчанин у себе в Instagram заявив що "найстрашніший вірус, яким ми хворіємо – це гріх" і заявив, що не дивлячись на пандемію і карантин, всім треба обов'язково "ходити в храм, причащатися, сповідатися".

Такі побажання викликало гнів у вболівальників.

"Шкода дітей Усика. Мати такого відбитого на голову тата, і ворогу не побажаєш","І цей весь потік лютого марення публікується в зарубіжних ЗМІ. Людина просто ганьбить нашу країну", - пишуть користувачі.

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

Раніше Олександр Усик під час свого прямого ефіру в Instagram, заявив, що хворий на новий тип вірусу.

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