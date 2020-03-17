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17 березня • оновлено в 19:57
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Усик викликав лють у мережі порадою про коронавірус

4.7т
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Непереможний український боксер Олександр Усик викликав справжній скандал в мережі своїм порадами про те, як уберегтися від коронавiрусу.

"Ганьбити країну": Усик викликав лють у мережі порадою про коронавірус

Кримчанин у себе в Instagram заявив що "найстрашніший вірус, яким ми хворіємо – це гріх" і заявив, що не дивлячись на пандемію і карантин, всім треба обов'язково "ходити в храм, причащатися, сповідатися".

Такі побажання викликало гнів у вболівальників.

"Шкода дітей Усика. Мати такого відбитого на голову тата, і ворогу не побажаєш","І цей весь потік лютого марення публікується в зарубіжних ЗМІ. Людина просто ганьбить нашу країну", - пишуть користувачі.

"Ганьбити країну": Усик викликав лють у мережі порадою про коронавірус

(C) tribuna.com

"Ганьбити країну": Усик викликав лють у мережі порадою про коронавірус

(C) tribuna.com

"Ганьбити країну": Усик викликав лють у мережі порадою про коронавірус

(C) tribuna.com

"Ганьбити країну": Усик викликав лють у мережі порадою про коронавірус

(C) tribuna.com

"Ганьбити країну": Усик викликав лють у мережі порадою про коронавірус

(C) tribuna.com

"Ганьбити країну": Усик викликав лють у мережі порадою про коронавірус

(C) tribuna.com

"Ганьбити країну": Усик викликав лють у мережі порадою про коронавірус

(C) tribuna.com

"Ганьбити країну": Усик викликав лють у мережі порадою про коронавірус

(C) tribuna.com

"Ганьбити країну": Усик викликав лють у мережі порадою про коронавірус

(C) tribuna.com

Раніше Олександр Усик під час свого прямого ефіру в Instagram, заявив, що хворий на новий тип вірусу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Усик
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Коментарі
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Он Алекс
Он Алекс
Просто отмороженное , когда это заболеет, врачам совет лечить его молитвами, никаких лекарств ...вирус передаётся воздушно капельным путём, большинство прихожан в церквях это пожилые люди, которые в самой большой зоне риска, он вообще понимает смысл слов, которые произносят его рот ??? Треш
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Гоша Злой
Гоша Злой
Он Алекс, оно не заболеет... там нечему болеть. Чисора все скоро расскажет ему, если О (или А) лександр по причине несуществующего в его голове короновируса, не сольется с боя...
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Усик не прав. Надо устраивать факельные скачки и завывать " Щэ нэ здохла в украини..."
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Вот оно, истинное лицо рагулей. Если ты думаешь по другому ты либо предатель либо отбитый
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