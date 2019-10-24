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24 жовтня • оновлено в 10:35
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Усик відсмалив під час інтерв'ю ексчемпіона світу: спортивні підсумки 23 жовтня

1.3т Читати матеріал російською

Названа причина відсутності українця Олександра Зінченка в складі "Манчестер Сіті" в останніх матчах, а Олександр Усик під час інтерв'ю ексчемпіона вліз в кадр.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 23 жовтня.

Крім того, ексфутболіст "Шахтаря" Ярослав Ракицький забив за "Зеніт" в Лізі чемпіонів. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Ярослав Ракицький Олександр Усик Олександр Зінченко
Теги
ФК Зеніт ФК Манчестер Сіті
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