Усик відсмалив під час інтерв'ю ексчемпіона світу: спортивні підсумки 23 жовтня

Названа причина відсутності українця Олександра Зінченка в складі "Манчестер Сіті" в останніх матчах, а Олександр Усик під час інтерв'ю ексчемпіона вліз в кадр.
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Крім того, ексфутболіст "Шахтаря" Ярослав Ракицький забив за "Зеніт" в Лізі чемпіонів. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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