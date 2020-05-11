Боксер Олександр Усик відповів на виклик чемпіона України з боротьби серед молоді Богдана Грицая, заявивши, що готовий зустрітися з ним у боксерському рингу.

"Якщо хтось побачив у моїх роликах якийсь виклик, то я як джентельмен, що сповідує правила, кажу: ласкаво прошу в ринг. Друже мій. Хоча ні, ти мені не друг. Простий громадянин. Ти викликав мене на бій. Кинув у мене рукавичку. А оскільки в дуелі є два дуелянти, то я вибираю зброю. Бокс. Мені не потрібні бої без правил. Тільки треба домовитися, де ми будемо боксувати й на яких умовах. Але ви повинні пройти медогляд, лікар повинен видати вам дозвіл", – сказав Усик під час прямого ефіру в Instagram.

Олександр Усик Sport.ua

Він також віддав належне Грицаю, який звернувся до боксера не в повідомленнях, а "наважився й записав відео".

"З'явилося дуже багато експертів, які мене хочуть у чомусь провчити. Щодо викликів. Дорогі друзі, всі ті, хто хочуть викликати мене на бій: вас дуже велика кількість. Я не можу всім відповідати. Але з'явився ще один хлопець. Треба віддати йому належне – він наважився й записав відео. Респект. Тільки я не для цього стільки років вставав рано-вранці, недоїдав, недопивав або відчував ще якісь труднощі, щоб кожному з вас давати згоду на поєдинок", – додав боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Грицай викликав на поєдинок Олександра Усика та пояснив, чому ухвалив таке рішення.