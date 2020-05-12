Усик відповів на виклик чемпіона України: спортивні підсумки 11 травня

Боксер Олександр Усик відповів на виклик борця Богдана Грицая, а також записав звернення до українців, у якому пояснив зйомки в російському православному фільмі.
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Комі того, боксери у Криму запустили 40-метровий портрет Йосипа Сталіна. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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