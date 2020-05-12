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12 травня • оновлено в 09:32
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Усик відповів на виклик чемпіона України: спортивні підсумки 11 травня

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Боксер Олександр Усик відповів на виклик борця Богдана Грицая, а також записав звернення до українців, у якому пояснив зйомки в російському православному фільмі.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини неділі, 11 травня.

Комі того, боксери у Криму запустили 40-метровий портрет Йосипа Сталіна. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
допінговий скандал
Особи
Денніс Родман Олександр Усик
Тег
збірна Росії з футболу
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