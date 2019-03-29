Усик відмовився від пояса: спортивні підсумки 28 березня

Український чемпіон Олександр Усик відмовився від пояса WBA та бою з росіянином Денисом Лебедєвим, а також дізнався суперника для дебютного поєдинку в суперважкій вазі. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 28 березня.

Крім того, багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу Олександр Власенко загинув у страшній ДТП. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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