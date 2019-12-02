Усик відмовився від бою з переможцем реваншу Джошуа – Руїс: спортивні підсумки 1 грудня

Український суперваговик Олександр Усик відмовився від бою з переможцем реваншу Джошуа – Руїс, а боєць ММА Маркос Тайландеш ефектно вирубив суперника.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні події неділі, 1 грудня.

Крім того, донецький "Шахтар" сенсаційно втратив очки в матчі Прем'єр-ліги. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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