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2 грудня • оновлено в 11:13
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Усик відмовився від бою з переможцем реваншу Джошуа – Руїс: спортивні підсумки 1 грудня

2.1т
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Український суперваговик Олександр Усик відмовився від бою з переможцем реваншу Джошуа – Руїс, а боєць ММА Маркос Тайландеш ефектно вирубив суперника.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні події неділі, 1 грудня.

Крім того, донецький "Шахтар" сенсаційно втратив очки в матчі Прем'єр-ліги. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Джошуа – Руїс: реванш Прем'єр-ліга України
Особа
Олександр Усик
Тег
ФК Шахтар
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