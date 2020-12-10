Усик відкрив оновлений боксерський зал у Конча-Заспі. Фото і відео

В Олімпійському науково-спортивному центрі "Конча-Заспа" відбулося відкриття оновленого боксерського залу.

Інвестором реалізації проекту став меценат і великий фанат боксу Сергій Тронь, а в ролі консультантів виступили головний тренер збірної України з боксу Леонід Лоївський та колишній абсолютний чемпіон світу, олімпійський чемпіон Олександр Усик, повідомляється на сторінці центру в соціальній мережі Facebook.

У Конча-Заспі провели оновленння боксерського залу Олімпійського центру.

Для тренувань спортсменів та їх підготовки до найважливіших стартів були придбані нові боксерські груші, мішки подушки, встановлена сучасна рейсова система для підвісу снарядів, з'явилися новий ринг і татамі. Крім того, була вдосконалена вентиляційна система залу.

Олександр Усик на відкритті залу. Facebook Олімпійського центру

Для спортсменів було придбано нове обладнання.

Підготовка радянських боксерів в Конча-Заспі.

Відзначимо, що в залі Олімпійського центру тренувалися і продовжують тренуватися багато титулованих боксерів, таких як Володимир Кличко, В'ячеслав Глазков, Василь Ломаченко, Олександр Хвоздік, Євген Хитров, Олександр Усик, Олександр Хижняк, Артем Далакян, Аліна Шатернікова, Віталій Кличко та інші.

У залі була вдосконалена система вентиляції.

Були придбані боксерські груші.

Олімпійський науково-спортивний центр "Конча-Заспа" функціонує з 1976 року. За час незалежності України вихованці центру здобули 69 олімпійський нагород, 14 з них – боксери.

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