Усик в пік коронавiрусу порушив карантин. Фотофакт

Максим Богданов Бокс 18:59, 27.06.2020

Прославлений український боксер Олександр Усик став почесним гостем змагань з кінного спорту Equides Cup.

У розпал епідемії COVID-19 в Україні Олександр без маски і соціального дистанціювання взяв участь у нагородженні учасників та вручив кубок переможцю.

Відзначимо, що станом на ранок 27 червня в Україні офіційно підтверджені 42 065 випадків коронавiрусної інфекції. З них 948 були виявлені за минулу добу.

За 26 червня в країні COVID-19 діагностували у 1109 осіб. Більше тисячі нових хворих за добу до сих пір не було.

Добова динаміка хворих COVID-19
/ worldometers.info
Усик нагороджує переможців турніру Equides Cup
LiliyaNedolya
Усик нагороджує переможців турніру Equides Cup
LiliyaNedolya
Усик нагороджує переможців турніру Equides Cup
LiliyaNedolya
Усик нагороджує переможців турніру Equides Cup
LiliyaNedolya
Усик нагороджує переможців турніру Equides Cup
LiliyaNedolya
Усик нагороджує переможців турніру Equides Cup
LiliyaNedolya

Раніше Усик зізнався, що був не правий, закликаючи віруючих ходити до храмів, незважаючи на пандемію коронавiрусу.

До цього кримчанин заявив, що для боротьби з коронавірусом треба "купатися в басейні з хлоркою" і "пити воду з-під крана".

Крім того, Усик викликав справжній скандал в мережі своїм порадами про те, як уберегтися від коронавiрусу.

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