Усик уникнув поразки в бою з Чісорою, – російський ексчемпіон

Українцю Олександру Усику (18-0, 13 КО) тільки завдяки своїй швидкості роботи на ногах вдалося уникнути поразки в бою з Дереком Чісорою (32-10, 23 КО).

Таку думку в інтерв'ю РІА Новини висловив колишній чемпіон світу з Росії Денис Лебедєв. Він зазначив, що Усику ще потріюно багато тренуватися, щоб битися з топ-супертяжами.

"Усик добре знає, навіщо він пішов у хевівейт. Йому потрібно ще зробити дуже багато для того, щоб піднятися на вершину. Він уже всьому світу показав, що ж таке його величність бокс. У тому числі і своєї умілою роботою ніг. Я вважаю, що багато в чому тільки за рахунок хорошої роботи ніг він уникнув поразки. Хоча при цьому думаю, що розрив в рахунку був побільше на його користь, ніж виявилося у підсумковому результаті", – сказав Лебедєв.

Нагадаємо, Олександр Усик переміг Дерека Чісору одноголосним рішенням суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик поставив ультиматум британському чемпіону Ентоні Джошуа після перемоги над Чісорою.