Усик у фіналі WBSS може провести бій не з Гассіевим: названа умова

Український чемпіон світу за версіями WBO і WBC у важкій вазі Олександр Усик (14-0, 11 КО) в фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії може битися ні з Муратом Гассіевим (26-0, 19 КО), який володіє поясами IBF і WBА, а знову з Майрісом Брієдісом.

Латиш виступить в андеркарді фінального поєдинку WBSS, а в разі форс-мажору (наприклад, травми Гассіева) - замінить потерпілого в фінальному поєдинку.

27 січня в півфіналі Бріедіс в Ризі роздільним рішенням суддів програв Усику.

Нагадаємо, що фінал боксерської Ліги чемпіонів Усик - Гассиев запланований на 11 травня в Саудівській Аравії. Напередодні обидва боксери взяли виняткове рішення перед боєм.