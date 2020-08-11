Усик у драматичному поєдинку здобув "золото" Олімпіади-2012: як це було

11 серпня 2012 року Олександра Усик завоював "золото" Олімпіади-2012, перемігши в драматичному фіналі Клементе Руссо з рахунком 14:11.

Перший раунд залишився за італійцем, однак вже в другій трихвилинці українець зумів перехопити ініціативу та зрівняти рахунок за очками перед вирішальним третім раундом (8:8). У ньому боксери влаштували розмін ударами, який завершився перемогою Усика та "золотом" для України.

Відзначимо, що Олександр їхав на Олімпіаду в якості капітана нашої збірної й одного з найголовніших фаворитів Ігор. Він автоматично потрапив до чвертьфіналу, де розібрався з росіянином Артуром Бетербієвим (17:13) а потім розгромив болгарина Тервела Пулєва з рахунком 21:5.

Як повідомляв OBOZREVATEL 21 липня 2018 року Олександра Усик здобув розгромну перемогу над Муратом Гассієвим у Москві та став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, перемігши у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії.