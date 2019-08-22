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Усик - Такам: букмекери різко змінили котирування на бій

2.4т Читати матеріал російською

Букмекерські контори істотно змінили котирування на бій ексабсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) проти Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).

Коефіцієнт на перемогу українця практично не змінився і становить 1,05 (було 1,15), тоді як котирування на тріумф 38-річного француза камерунського походження піднялися в два рази і тепер становлять 10 (було 5,50). Нічия в поєдинку, як і раніше, вкрай малоймовірна: коефіцієнт так само становить 28.

Усик - Такам: букмекери різко змінили котирування на бій

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Відзначимо, що спочатку бій Усик – Такам повинен був відбутися 25 травня, але був скасований через травму українського ексчемпіона світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Олександр Усик запропонував бій знаменитому російському боксеру.

Пізніше у росіянина підтвердили домовленість на бій, тоді як Олександр Красюк спростував підписання контракту на поєдинок.

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Тема
Усик – Такам
Особи
Олександр Усик Карлос Такам
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