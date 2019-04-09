Усик - Такам: букмекери різко змінили котирування на бій

Букмекерські контори опублікували нові котирування на бій чемпіона світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) проти Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).

Коефіцієнт на перемогу українця тепер становить 1,08 (був 1,15), тоді як котирування на тріумф 38-річного француза камерунського походження різко зросли і тепер дорiвнюють 7,00 (був 5,50). Нічия в поєдинку вкрай малоймовірна: коефіцієнт становить 26 (був 28).

Напередодні кримчанин записав незвичайне звернення до українців, присвячене поєдинку проти камерунця Карлоса Такама.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно було офіційно оголошено, що бій Усик - Такам перенесений і відбудеться 25 травня.

Раніше з'явилася інформація, що Усик може в майбутньому вийти на гонорари в десятки мільйонів доларів.

На думку промоутера українця Олександра Красюка, для цього боксеру потрібно виконати низку умов.

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