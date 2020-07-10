Усик створив промоутерську компанію й анонсував перший вечір боксу

Михайло Морозов Бокс 11:20, 10.07.2020 Оновлено: 11:48, 10.07.2020

Олександр Усик оголосив про створення власної промоутерської компанії Usyk 17 Promotion і анонсував перший вечір боксу Big Boxing Night, який відбудеться 1 серпня.

У ньому візьмуть участь відомі українські боксери Владислав Сіренко, Петро Іванов, Віктор Вихрист, а також такі проспекти, як Ігор Шевадзуцький, Станіслав Кутін та інші. Арена, на якій пройдуть поєдинки, знаходиться в передмісті Києва.

Усик створив промоутерську компанію й анонсував перший вечір боксу
Instagram usyk17.promotion

Нагадаємо, що ЗМІ з'явилася інформація про те, що Усик може прийняти рішення не продовжувати контракт з промоутерською компанією K2, який закінчується через кілька місяців, і сконцентруватися на роботі з промоушеном Matchroom Boxing британця Едді Хірна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше промоутер Усика Олександр Красюк розповів про плани українця на майбутнє.

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