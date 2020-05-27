Усик станцював під російський хіт

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі українець Олександр Усик, у себе на Youtube-каналі поділився новим відео.

У ньому він поміркував на тему щастя, потім заспівав пісню французькою мовою, після чого станцював під російський хіт "Під гіпнозом" у виконанні Artik&Asti.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон Європи з боротьби серед молоді Богдан Грицай викликав Олександра Усика на бій без правил після того, як боксер разом зі своїм кумом Василем Ломаченком заявив про дружбу з росіянами. Крім того, Олександр назвав військову агресію Росії в Україні ситуацією, коли "хтось ділить портфелі".

Усик прийняв виклик Грицая, проте заявив, що готовий битися тільки за правилами боксу, чим викликав глузування в мережі.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!